Советнице мэра Херсона Гандзюк предоставили госохрану, - адвокат

Ранее Екатерину Гандзюк перевезли в Киевский ожоговый центр

Советнице городского головы Херсона, общественному деятелю Екатерине Гандзюк, которую во вторник, 31 июля, облили серной кислотой, предоставили государственную охрану. Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Катерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", - написал он.

Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Катерина Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану. Опубліковано Masi Nayyem Середа, 1 серпня 2018 р.

Ранее Гандзюк, состояние которой, по словам херсонских врачей, стабильно тяжелое, перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

Ее доставили в Киев самолетом санитарной авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, которое было обнародовано 1 августа, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Полиция переквалифицировала данное преступление дважды - сначала с хулиганства на запугивание, потом - как покушение на убийство с особой жестокостью.

Напомним, утром 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественного деятеля Херсона Екатерину Гандзюк.