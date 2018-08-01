Радниці мера Херсона Гандзюк надали держохорону, - адвокат
Раніше Катерину Гандзюк перевезли у Київський опіковий центр
Радниці міського голови Херсона, громадському діячеві Катерини Гандзюк, яку у вівторок, 31 липня, облили сірчаною кислотою, надали державну охорону. Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook.
"Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. Наразі їй надали таку охорону", - написав він.
Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерина Гандзюк про надання держохорони. На даний момент їй надали таку охорону.Опубліковано Masi Nayyem Середа, 1 серпня 2018 р.
Раніше Гандзюк, стан якої, зі слів херсонських лікарів, стабільно важкий, перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.
Її доставили в Київ літаком санітарної авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За попереднім висновком судово-медичної експертизи, яку було оприлюднено 1 серпня, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою. Поліція перекваліфіковувала цей злочин двічі - спочатку з хуліганства на залякування, потім - як замах на вбивство з особливою жорстокістю.
Нагадаємо, вранці 31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк.