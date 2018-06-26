Советнику главы Госдумы РФ запретили въезд в Украину

Примакову запретили въезд в Украину на 5 лет

Советнику главы российской Госдумы, члену Общественной палаты РФ, журналисту Евгению Примакову запретили въезд в Украину на пять лет. Об этом в Facebook сообщил сам Примаков.

"Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было вполне вежливо и корректно. Ехал я сюда на экспертную конференцию ОБСЕ по свободе прессы, при этом ОБСЕ по телефону подтверждала мое участие", - написал он.

Всё в порядке, очень вежливо, никаких угроз и т.п. Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности... Опубліковано Evgeny Primakov Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы запретили на три года въезд в Украину российскому актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову, которые незаконно посещали оккупированный Крым.