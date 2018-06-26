Раднику голови Держдуми РФ заборонили в'їзд в Україну

Примакову заборонили в'їзд в Україну на 5 років

Раднику голови російської Держдуми, члену Громадської палати РФ, журналісту Євгену Примакову заборонили в'їзд в Україну на п'ять років. Про це у Facebook повідомив сам Примаков.

"Просто закрили в'їзд на 5 років як персоні, яка загрожує безпеці України. Зі мною все в порядку, все було цілком ввічливо і коректно. Їхав я сюди на експертну конференцію ОБСЄ з питань свободи преси, при цьому ОБСЄ по телефону підтверджувала моя участь", - написав він.

Все в порядку, дуже ввічливо, ніяких погроз і т. п. Просто закрили в'їзд на 5 років як персони, загрожує безпеці... Опубліковано Evgeny Primakov Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби заборонили на три роки в'їзд в Україну російському акторові Борису Каморзину і каскадерові Сергію Михайлову, які незаконно відвідували окупований Крим.