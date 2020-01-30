Советником Богдана стал экс-генконсул, который негативно высказывался о Майдане, - Схемы

Бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов стал советником руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу программы "Схемы" в Twitter.

По данным расследования журналистов, бывший генконсул, который попал в скандал из-за негативных высказываний об активистах Майдана в 2014 году, был назначен советником Богдана. Журналисты заметили Хрипунова 2 декабря 2019 года, когда он выходил из ОП. Позже экс-генконсула видели на Банковой.

Отмечается, что в день расстрелов протестующих на Майдане Хрипунов опубликовал статью, в которой называл активистов "ультранационалистами с нацистской символикой". После публикации скандальной статьи украинская община в Барселоне добилась увольнения Хрипунова.

Напомним, ранее председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денис Монастырский рассказал, что вице-премьер времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский является советником Офиса президента. По словам Монастырского, у Хорошковского есть влияние на решения ОП, но не решающие.

Также РБК-Украина писало, что руководитель ОП Андрей Богдан подтвердил пользование услугами Хорошковского. Богдан утверждал, что Хорошковский оказывает Офису президента консультации по работе украинской таможни. Руководитель ОП подчеркивал, что считает "правильным решением" возможность назначения Хорошковского на должность.