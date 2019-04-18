Советники Трампа и Путина провели встречу в Москве

Директор по России и Европе при Совете национальной безопасности США Фиона Хилл провела переговоры с помощником российского президента Юрия Ушакова в Москве. Об этом сказал 18 апреля представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, Песков отметил, что Хилл и Ушаков обсудили "вопросы двусторонних отношений".

При этом представитель Путина отрицательно ответил на вопрос, шла ли речь о возможной встрече лидеров Соединенных Штатов Америки и России.

Напомним, ранее Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов и интервью, связанных с переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В администрации отметили, что дипломатические сообщения президента являются конфиденциальными, а запрос предоставить эти данные выходят за рамки законной сферы расследования Конгресса.

Как писало РБК-Украина ранее, в Конгрессе США главы трех комитетов Палаты представителей потребовали доступ к деталям переговоров Трампа с Путиным.

По данным The Washington Post, Трамп скрывает от администрации Белого дома детали разговоров с главой РФ. В частности, на саммите в Гамбурге в 2017 году он забрал бумаги с пометками у своего переводчика и запретил обсуждать произошедшее с членами администрации. В результате в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина за последние два года.