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Советники по нацбезопасности США и Турции обсудили ситуацию в Украине и членство в НАТО

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел телефонный разговор с Ибрагимом Калином, пресс-секретарем и главным советником президента Турции. Стороны обсудили войну в Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Стороны обсудили свою постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии, а также соответствующие усилия по обеспечению выхода украинского сельскохозяйственного экспорта на мировые рынки.

Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции со Швецией и Финляндией для решения проблем, связанных с их заявками на членство в НАТО, которые США поддерживают.

В свою очередь в заявлении турецкой стороны говорится, что Калин во время разговора с Салливаном заявил, что страны, желающие вступить в НАТО, должны усвоить ценности и принципы альянса в области безопасности и борьбы с терроризмом.

"Было подчеркнуто, что Швеции и Финляндии необходимо предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции", - добавили в Анкаре.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - в меньшей, из-за их позиции по участникам и сторонникам "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов.

Также мы писали, что власти Турции опубликовали официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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Турция