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"Советника президента" и "генерала СБУ" задержали за вымогательство крупной суммы

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 11:45
"Советника президента" и "генерала СБУ" задержали за вымогательство крупной суммы
Фото: задержание в Винницкой области (dbr.gov.ua)

Деньги требовали у винницкого бизнесмена  

В Винницкой области за вымогательство более миллиона гривен задержали людей, которые представлялись якобы советником президента и генералом СБУ. Сумму требовали у местного бизнесмена.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Сообщается, что всего задержаны три человека, в том числе тот, кто представлялся членом антикоррупционной общественной организации. По данным ГБР, они требовали деньги в качестве погашения несуществующего долга, предпринимателю угрожали проблемами с бизнесом.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией.

Как уточнил Офис генпрокурора, задержание произошло в Винницкой области. Один из вымогателей представился советником президента, другой - генералом в отставке. Деньги они требовали в якобы интересах бывшего компаньона этого бизнесмена.

Фото: задержание в Винницкой области (gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который за 25 тысяч долларов взятки обещал трудоустройство на должность заместителя руководителя Аграрного фонда.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Служба безопасности Украинысоветникгенералвымогательство
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