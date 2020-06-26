ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Радника президента" і "генерала СБУ" затримали за вимагання великої суми

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 11:45
"Радника президента" і "генерала СБУ" затримали за вимагання великої суми
Фото: затримання у Вінницькій області (dbr.gov.ua)

Гроші вимагали в вінницького бізнесмена

У Вінницькій області за вимагання понад мільйона гривень затримали людей, які представлялися нібито радником президента і генералом СБУ. Суму вимагали у місцевого бізнесмена.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що всього затримано три особи, у тому числі того, хто представлявся членом антикорупційної громадської організації. За даними ДБР, вони вимагали гроші у якості погашення неіснуючого боргу, підприємцю погрожували проблемами з бізнесом.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією.

Як уточнив Офіс генпрокурора, затримання відбулося у Вінницькій області. Один з них представився радником президента, інший - генералом у відставці. Гроші вони вимагали нібито в інтересах колишнього компаньйона цього бізнесмена.

Фото: затримання у Вінницькій області (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів хабаря обіцяв працевлаштування на посаду заступника керівника Аграрного фонду.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Служба безпеки Українисоветникгенералвымогательство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся