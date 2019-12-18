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Советник Зеленского рассказал, чего ждать от заседания ТКГ в Минске

Новости » Политика     18.12.2019 - 22:14
Советник Зеленского рассказал, чего ждать от заседания ТКГ в Минске
Фото: Андрей Ермак (yulainfo.com)

По словам Ермака, в ТКГ идет работа над освобождением пленных на основе принципа "всех на всех"

Советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак рассказал, чего ожидать от заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, которое проходит сегодня, 18 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Украина.

По его словам, в ТКГ идет работа над освобождением пленных на основе принципа "всех на всех".

"Сейчас идет работа над освобождением пленных на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". 18 декабря будут обсуждаться конкретные списки и конкретные сроки", - заявил он.

По его словам, Украина ожидает от сегодняшней встречи четырех главных договоренностей.

Первая - определение конкретных списков обмена и конкретные сроки его проведения. Ермак добавил, что обмен должен состояться до конца года, как обсуждали в Париже на саммите нормандской четверки.

Вторая - определение трех точек разведения войск на линии разграничения, а также утверждение плана разведения согласно достигнутым в Париже договоренностям.

Третья - фиксация условий и процедур полного прекращения огня.

Четвертое - в политической подгруппе ТКГ должны провести консультации относительно общего перечня вопросов, пов'язаних с путем выполнения минских договоренностей и воплощением результатов встречи в нормандском формате.

Напомним, 18 декабря проходит первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Заседания подгрупп ТКГ длилось более семи часов, на данный момент проходит заседание ТКГ. Ожидалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопросы полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

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