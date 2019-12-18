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Радник Зеленського розповів, чого чекати від засідання ТКГ в Мінську

Новини » Політика     18.12.2019 - 22:14
Радник Зеленського розповів, чого чекати від засідання ТКГ в Мінську
Фото: Андрій Єрмак (yulainfo.com)

За словами Єрмака, у ТКГ йде робота над звільненням полонених на основі принципу "всіх на всіх"

Радник президента України із зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак розповів, чого очікувати від засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, яке відбувається сьогодні, 18 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС News Україна.

За його словами, у ТКГ йде робота над звільненням полонених на основі принципу "всіх на всіх".

"Зараз іде робота над звільненням полонених на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". 18 грудня будуть обговорюватись конкретні списки та конкретні строки", - заявив він.

За його словами, Україна очікує від сьогоднішньої зустрічі чотирьох головних домовленостей.

Перша - визначення конкретних списків обміну та конкретні строки його проведення. Єрмак додав, що наразі обмін має відбутись до кінця року, як обговорювали в Парижі на саміті нормандської четвірки.

Друга - визначення трьох точок розведення військ на лінії розмежування, а також затвердження плану розведення згідно з досягнутими у Парижі домовленостями.

Третя - фіксація умов та процедур повного припинення вогню.

Четверте - у політичній підгрупі ТКГ мають провести консультації щодо загального переліку питань, пов'язаних зі шляхом виконання мінських домовленностей і втіленням результатів зустрічі у нормандському форматі.

Нагадаємо, 18 грудня проходить перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Засідання підгруп ТКГ тривало більше семи годин, на даний момент проходить засідання ТКГ. Очікувалося, що сьогодні сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

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