Советник Трампа по вопросам России отстранен от должности

Фото: Эндрю Пик (скриншот voanews.com)

Он проработал три недели

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам России покинул свой пост через три месяца после того, как начал свою работу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Источники агентства, ознакомленные с ситуацией, отмечают, что Пика отстранили от должности в пятницу, 17 января, из-за начатого против него расследования. Советника Трампа сопроводили из Белого дома.

По сообщениям, Пик должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.

Комментировать ситуацию официально и Белый дом и сам Эндрю Пик отказались.

Отметим, Пик с ноября 2019 года занимал должность старшего директора по делам Европы и РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме. В 2017-2019 годах он работал заместителем помощника госсекретаря и занимался вопросами Ирака и Ирана.

Напомним, Министерство национальной безопасности США сообщило, что ожидает со стороны России предпринять попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.