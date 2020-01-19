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Радник Трампа з питань Росії відсторонений від посади

Новини » Політика     19.01.2020 - 05:47
Радник Трампа з питань Росії відсторонений від посади
Фото: Ендрю Пік (скріншот voanews.com)

Він пропрацював три тижні

Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії покинув свій пост через три місяці після того, як почав свою роботу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Джерела агентства, ознайомлені з ситуацією, зазначають, що Піка відсторонили від посади у п'ятницю, 17 січня, після розпочатого проти нього розслідування. Радника Трампа супроводили з Білого дому.

За повідомленнями, Пік повинен був супроводжувати президента Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії наступного тижня.

Коментувати ситуацію офіційно і Білий дім і сам Ендрю Пік відмовилися.

Зазначимо, Пік з листопада 2019 року обіймав посаду старшого директора у справах Європи і РФ у Раді національної безпеки при Білому домі. У 2017-2019 роках він працював заступником помічника держсекретаря і займався питаннями Іраку та Ірану.

Нагадаємо, Міністерство національної безпеки США повідомило, що очікує з боку Росії зробити спробу втрутитися в чергові президентські вибори, які відбудуться в країні в листопаді 2020 року.

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Новини України Російська ФедераціясоветникДональд Трамп
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