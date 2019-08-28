Советник Трампа рекомендовал Зеленскому защитить оборонную отрасль от Китая

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рекомендует президенту Украины Владимиру Зеленскому защищать украинскую оборонную отрасль от экспансии Китая. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос о продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Болтон заявил, что во время визита в Украину он не будет встречаться с менеджментом "Мотор Сичи".

"Но речь идет о вопросе, который является важным как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран. Речь идет об усилиях Китая использовать положительный торговый баланс для того, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны", - сказал он.

Как отметил Болтон, в США есть механизмы, чтобы оградить такие области, которые касаются национальной безопасности.

"Украина тоже должна была бы рассмотреть такую возможность", - сказал он.

Болтон считает, что "правительство, которое действия в собственной суверенной сфере, имеет право защищать свою оборонную отрасль".

По его словам, об этом должна подумать "новая украинская власть президента Владимира Зеленского".

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос о продаже украинского предприятия группы компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.

Как сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) соглашение о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".