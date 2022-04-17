UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Советник президента не видит рисков значительных колебаний курса гривны

Фото: советник президента Украины Олег Устенко (focus.ua)
Автор: Александр Белоус

На сегодня не существует рисков для значительных колебаний рыночного курса гривны к доллару. Это может происходить в пределах нескольких процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире телемарафона.

Как отметил Устенко, на курс будут влиять несколько факторов. Первый - это спрос на валюту, но он сейчас незначительный.

В то же время сокращение поступлений валюты от экспортеров будет компенсироваться средствами, которые Украина сможет получать от стран Большой семерки, от МВФ и международных партнеров.

"Это будет означать, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов", - сказал Устенко.

Он напомнил, что золотовалютные резервы находятся на довоенном уровне - около 29 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ вечером 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараПрезидент