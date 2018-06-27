Советник президента США Болтон и Лавров обсудили ситуацию в Украине

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии

Советник президента Соединенных Штатов Америки (США) Джон Болтон и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"27 июня министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Дж. Болтоном, находящимся в Москве с рабочим визитом. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и в Украине", - проинформировали в министерстве.

Также отмечается, что значительное внимание было уделено тематике двусторонних отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с советником главы Соединенных Штатов Америки (США) Джоном Болтоном. Отмечалось, что в ходе встречи стороны обсудят "печальное состояние", в котором пребывают отношения РФ и США.