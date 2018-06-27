Путин в среду встретится с советником президента США Болтоном

В ходе встречи стороны обсудят "печальное состояние", в котором пребывают отношения РФ и США

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с советником главы Соединенных Штатов Америки (США) Джоном Болтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"Вы меня спросите, есть ли среди встреч президента встреча с Болтоном. Я вам отвечу: "Да". Действительно, президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится… Основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности, а также он пообщается с помощником президента РФ Юрием Ушаковым", - рассказал Песков.

При этом этом он не стал отвечать на вопросы, можно ли рассматривать приезд советника президента США как подготовку встречи глав России и Штатов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российская сторона будет использовать встречу с Болтоном для того, чтобы восполнить недостаток контактов и обменяться мнениями по главным международным проблемам.

"Мы в наших двусторонних отношениях не можем похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне. Поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по международным проблемам", - отметил он, отвечая на вопрос, какие темы могут быть подняты в ходе встречи Путина и Болтона.

Песков также добавил, что в ходе встречи будет также обсуждаться "печальное состояние", в котором пребывают двусторонние отношения РФ и США.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в Хельсинки (Финляндия).