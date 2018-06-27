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Радник президента США Болтон і Лавров обговорили ситуацію в Україні

НовиниПолітика    27.06.2018 - 16:22
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Також сторони обговорили ситуацію у Сирії

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Джон Болтон і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провели зустріч, у ході якої обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

"27 червня міністр закордонних справ Російської Федерації С. В. Лавров провів зустріч із помічником президента США з національної безпеки Дж. Болтоном, який перебуває у Москві з робочим візитом. Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію навколо Сирії і в Україні", - поінформували в міністерстві.

Також наголошується, що значна увага була приділена тематиці двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін у середу проведе зустріч з радником глави Сполучених Штатів Америки (США) Джоном Болтоном. Зазначалося, що в ході зустрічі сторони обговорять "сумний стан", в якому перебувають відносини РФ і США.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, ситуация в Украине, Лавров  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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