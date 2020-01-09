Советник премьера Юрий Голик рассказал, сколько книг прочитал в 2019 году

Несмотря на большую занятость по управлению многочисленными инфраструктурными проектами, советник премьер-министра Юрий Голик всегда находит время для чтения и может так делать каждый день. Об этом Юрий Голик поделился на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Нет никаких секретов и тайных технологий. Я не умею читать по диагонали, через слово, только четные буквы или читать из каждых трех страниц две. Насквозь читать книги тоже не умею, хотя один мой друг вот уже много лет в этом уверен. Ни на какие курсы скорочтения я не ходил, уникальным методикам не обучался. Все, на самом деле, просто. Нужно просто читать", - объясняет Голик.

Для чтения Голик использует любую свободную минуту. В начале прошлого года он планировал прочитать 52 книги, по одной в неделю, но в результате удалось прочесть более 100 книг.

"Все просто. 1 книга - это в среднем 350 страниц. Чтобы прочитать ее за неделю, нужно каждый день прочитывать по 50 страниц. Это легко. Например, перед сном. Вместо серфинга в интернете. Или за завтраком, опять же вместо телефона в руке. Читать можно где угодно. В самолете. В машине (если, конечно, вы не за рулем). В общественном транспорте", - пишет Голик.

При выборе книг, по мнению Голика, главным критерием должно быть личное восприятие самого человека, а не модные веяния.

"Нет смысла читать только то, что советует Билл Гейтс, а книг он советует много, модные обзоры, списки прочитанного литературными критиками и прочие раскрученные книги. Не страдайте ерундой, делая селфи с книгами Ли Куанн Ю или Харари - читайте только то, что интересно лично вам и пофиг что это. Детективы, книги по продажам, о трейдинге, ванильный роман или фантастику. Просто читайте", - уверен Голик.

Кстати, Юрий Голик не только сам читает, но и приобщает к чтению других людей. Он является инициатором и организатором создания обширной сети бук-кроссингов, которые регулярно пополняет новыми книгами.

"Именно для этого за несколько лет мы установили уже более 70 бук-кроссингов в общественных местах и подарили в них 30 000 книг как минимум и продолжаем делать это дальше", - пишет Голик.

Напомним, недавно Юрий Голик также стал автором, написав книгу об успешном опыте управления проектами в условиях бюрократизации государственного управления. "Бесконечность не для слабаков" рассказывает о реализации около 2000 инфраструктурных проектов командой бывшего губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко в 2015-2019 годах.