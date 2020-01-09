Радник прем'єра Юрій Голик розповів, скільки книг він прочитав впродовж 2019 року

Незважаючи на велику зайнятість з управління численними інфраструктурними проектами, радник прем'єр-міністра Юрій Голік завжди знаходить час для читання і може так робити кожен день. Про це Юрій Голік поділився на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Немає ніяких секретів і таємних технологій. Я не вмію читати по діагоналі, через слово, тільки парні букви або читати з кожних трьох сторінок дві. Наскрізь читати книги теж не вмію, хоча один мій друг ось уже багато років в цьому впевнений. На жодні курси швидкого читання я не ходив, унікальним методикам не навчався. Все, насправді, просто. Потрібно просто читати", - пояснює Голик.

Для читання Голик використовує будь-яку вільну хвилину. На початку минулого року він планував прочитати 52 книги, по одній натиждень, але в результаті вдалося прочитати більше 100 книг.

"Все просто. 1 книга - це в середньому 350 сторінок. Щоб прочитати її за тиждень, потрібно кожногодня прочитувати по 50 сторінок. Це легко. Наприклад, перед сном. Замість серфінгу в інтернеті. Або за сніданком, знову ж замість телефону в руці. Читати можна де завгодно. В літаку. Вмашині (якщо, звичайно, ви не за кермом). У громадському транспорті", - пише Голик.

При виборі книг, на думку Голика, головним критерієм має бути особисте сприйняття самої людини, а не модні течії.

"Немає сенсу читати тільки те, що радить Білл Гейтс, а книг він радить багато, модні огляди, списки прочитаного літературними критиками та інші розкручені книги. Неробіть дурниць, роблячи селфі з книгами Лі Куан Ю або Харарі- читайте тільки те, що цікаво особисто вам і пофіг,що це. Детективи, книги з продажу, про трейдинг, ванільний роман або фантастика. Просто читайте", - впевнений Голик.

До речі, Юрій Голик не тільки сам читає, а й долучає до читання інших людей. Він є ініціатором і організатором створення великої мережі бук-кроссингів, які регулярно поповнює новими книгами.

"Саме для цього за кілька років ми встановили вже понад 70 бук-кросингів у громадських місцях і подарували їм30 000 книг як мінімум і продовжуємо робити це далі", - пише Голик.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Голик також став автором, написавши книгу про успішний досвід управління проектами в умовах бюрократизації державного управління. Його книга «Нескінченність не для слабаків» розповідає про реалізацію близько 2000 інфраструктурних проектів командою колишнього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченкау2015-2019 роках.