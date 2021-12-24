Советник канцлера Германии встретится с Козаком в январе. Обсудят Украину

Советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились в январе следующего года провести встречу. Они планируют обсудить ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.
По данным издания, высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января. Об этом Плетнер и Козак договорились во время телефонного разговора. Они обсудят конфликт в Украине.
Во время беседы Плетнер призвал Козака к деэскалации на Украине, а также на границе украинско-российской границе. Советник канцлера Германии также подчеркнул, что необходимо обсуждать ситуацию совместно с Францией и Украиной в рамках нормандского формата.
"Целью немецкой стороны остается скорейшее восстановление нормандского формата", - сообщили изданию источники в немецком правительстве.
Напомним, вероятный преемник Ангелы Меркель на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил за поставки оружия Украине.