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Радник канцлера Німеччини зустрінеться з Козаком у січні. Обговорять Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца Йенс Плетнер і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак домовилися в січні наступного року провести зустріч. Вони планують обговорити ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

За даними видання, високопоставлені представники Німеччини та Росії планують зустрітися на початку січня. Про це Плетнер і Козак домовилися під час телефонної розмови. Вони обговорять конфлікт в Україні.

Під час бесіди Плетнер закликав Козака до деескалації на Україні, а також на кордоні українсько-російському кордоні. Радник канцлера Німеччини також підкреслив, що необхідно обговорювати ситуацію спільно з Францією і Україною в рамках нормандського формату.

"Метою німецької сторони залишається якнайшвидше відновлення нормандського формату", - повідомили виданню джерела в німецькому уряді.

Нагадаємо, ймовірний наступник Ангели Меркель на посаді лідера німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц виступив за постачання зброї Україні.

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