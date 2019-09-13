Советник главы Верховной рады не подал декларацию, - НАПК

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Умышленное непредоставление субъектом декларации карается штрафом, общественными работами или лишением свободы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки преднамеренного непредставление деклараций четырьмя лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что субъектам декларирования было сообщено о необходимости подать декларации в течение десяти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получения, чиновники декларации не подали.

"Среди лиц, которые нарушили требования закона, советник главы Верховной рады Украины и депутат Княжицкого сельского совета Броварского района Киевской области VII созыва, которые не подали ежегодные декларации за 2015 и 2018 годы соответственно. Относительно таких случаев НАПК сообщит НАБУ и Нацполицию соответственно к подследственности", - говорится в сообщение.

Кроме того, не подали ежегодные декларации два бывших сотрудника территориальных управлений патрульной полиции. Соответствующие обоснованные выводы будут направлены в органы прокуратуры.

В НАПК подчеркнули, что умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации карается штрафом от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (статья 366-1 УК).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении. а. председателя "Укравтодора" Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений.

Кроме того, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.