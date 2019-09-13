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Советник главы Верховной рады не подал декларацию, - НАПК

Новости » Общество    13.09.2019 - 13:49
Советник главы Верховной рады не подал декларацию, - НАПК
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Умышленное непредоставление субъектом декларации карается штрафом, общественными работами или лишением свободы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки преднамеренного непредставление деклараций четырьмя лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что субъектам декларирования было сообщено о необходимости подать декларации в течение десяти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получения, чиновники декларации не подали.

"Среди лиц, которые нарушили требования закона, советник главы Верховной рады Украины и депутат Княжицкого сельского совета Броварского района Киевской области VII созыва, которые не подали ежегодные декларации за 2015 и 2018 годы соответственно. Относительно таких случаев НАПК сообщит НАБУ и Нацполицию соответственно к подследственности", - говорится в сообщение.

Кроме того, не подали ежегодные декларации два бывших сотрудника территориальных управлений патрульной полиции. Соответствующие обоснованные выводы будут направлены в органы прокуратуры.

В НАПК подчеркнули, что умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации карается штрафом от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (статья 366-1 УК).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении. а. председателя "Укравтодора" Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений.

Кроме того, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

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