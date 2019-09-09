ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАПК выявило нарушения в декларации и.о. главы "Укравтодора"

Новости » Политика    09.09.2019 - 12:47
НАПК выявило нарушения в декларации и.о. главы "Укравтодора"
Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

НАПК нашли недостоверные сведения в декларации чиновника на сумму 189,2 тыс. гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд админпротоколы в отношении и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака за декларирование недостоверных сведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что по результатам полной проверки декларации и.о. главы "Укравтодора" за 2017 год Нацагентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен.

Кроме того, НАПК установило недостоверность сведений на общую сумму 225,1 тыс. гривен в декларации за 2017 год, представленной главой Фастовского районного совета. Сообщается, что Геннадий Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит его отчиму, земельный участок, который арендует отчим, а также не указал некоторые сведения о полученных членами семьи доходах.

Как сообщили в НАПК, ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов, предусмотренная частью четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило декларирования недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и Днепровского городского головы Бориса Филатова.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Нестора Шуфрича и направило материалы Национальному антикоррупционному бюро.

НАПК обнаружило 337 нарушений антикоррупционного законодательства НАПК выявило нарушения в декларациях двух мэров и члена ВККС
Новости Украины УкравтодордекларацияНАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь