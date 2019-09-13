Радник голови Верховної ради не подав декларацію, - НАЗК

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Умисне неподання суб’єктом декларації карається штрафом, громадськими роботами або позбавленням волі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки умисного неподання декларацій чотирма посадовцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що суб’єктам декларування було повідомлено про необхідність подати декларації протягом десяти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

"Серед осіб, які порушили вимоги закону, радник голови Верховної ради України та депутат Княжицької сільської ради Броварського району Київської області VII скликання, які не подали щорічні декларації за 2015 та 2018 роки відповідно. Щодо таких випадків НАЗК повідомить НАБУ та Нацполіцію відповідно до підслідності", - йдеться у повідомлення.

Крім того, не подали щорічні декларації два колишні працівники територіальних управлінь патрульної поліції. Відповідні обґрунтовані висновки будуть направлені до органів прокуратури.

У НАЗК наголосили, що умисне неподання суб’єктом декларування декларації карається штрафом від 2,5 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (стаття 366-1 ККУ).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за декларування недостовірних відомостей.

Крім того, НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.