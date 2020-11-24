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Советник Ермака считает, что Украина может не получить транш МВФ до конца года

Автор: Артур Родивилов

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда. Однако Киев может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

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Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне ("staff level agreement" - ред.). Последние могут позволить Украине получить заимствования у других структур.

"Это позитивный сигнал финансовым рынкам, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам", - сказал Милованов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все "структурные маяки" для пересмотра программы с МВФ.

Также РБК-Украина писало, что глава МВФ назвала условие для получения Украиной нового транша помощи.

Кроме того, в правительстве прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 или в начале 2021 года.

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