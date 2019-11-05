Советник Белого дома даст показания по делу об импичменте Трампа

Советник Белого дома по вопросам энергетики Уэллс Гриффит сегодня, 5 ноября, даст показания в Конгрессе Соединенных Штатов Америки по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Гриффит является одним из нескольких свидетелей, которые должны дадь показания на этой неделе.

"Уэллс Гриффит, советник Белого дома по вопросам энергетики, является одним из нескольких свидетелей, которые, как ожидается, дадут показания на этой неделе перед следователями Палаты в рамках процедуры импичмента. Планируется, что он (Гриффит - ред.) будет свидетельствовать под присягой во вторник ", - сообщает издание.

Гриффит является специальным помощником президента США и старшим директором по вопросам международной энергетики и окружающей среды Совета национальной безопасности.

Также издание отмечает, что в понедельник для дачи показаний в Конгресс США не явились четыре свидетеля.

Напомним, партнер личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас готов дать показания комитетам Палаты представителей, которые проводят расследования в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу.

Кроме того, в понедельник, 4 ноября, Комитеты Палаты представителей США обнародовали стенограммы показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли по делу об импичменте Трампа.