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Советник Байдена считает, что предлогом для вторжения РФ в Украину может стать попытка переворота

Автор: Анна Полисученко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал вероятность военного вторжения России в Украину. Он считает, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Джейк Салливан считает, что Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году", - заявил он.

Ранее мы писали, что разведка США не считает, что Россия решилась на военные действия против Украины.

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