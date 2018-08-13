В Совете судей назвали количество судов, не работающих из-за нехватки кадров

Более 20 судов не работают в связи с нехваткой судей

В Украине более 20 судов не работают в связи с нехваткой судей. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня в Украине не действуют 22 суда. По данным, которые есть в распоряжении Совета судей, в Украине из более чем восьми тысяч судей работают всего лишь 5,2 тысячи", - сообщил он.

При этом, как отметил Ткачук, большое количество судей сегодня проходит квалификационное оценивание или подает заявления на увольнение. Вместе с тем, по словам Ткачука, в прошлом году в украинских судах было рассмотрено 3,9 млн дел различных категорий.

Напомним, в марте заместитель министра юстиции Светлана Глущенко рассказала, что в судах первой инстанции не хватает более 600 судей.

"Сегодня уже 600 кандидатов на должности судей учатся в национальной школе судей Украины. Не хватает гораздо больше (судей, - ред.). Но это процедура, нельзя взять и заполнить. Впрочем мы надеемся, что в ближайшее время соответствующие вакансии в судах первой инстанции будут заполнены", - добавила она.