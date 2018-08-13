У Раді суддів назвали кількість судів, які не працюють у зв'язку з браком кадрів

Понад 20 судів не працюють у зв'язку з браком суддів

В Україні понад 20 судів не працюють у зв'язку з браком суддів. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Ради суддів України Олег Ткачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на сьогодні в Україні не діють 22 суди. За даними, які є у розпорядженні Ради суддів, в Україні з більш ніж восьми тисяч суддів працюють лише 5,2 тисячі", - повідомив він.

При цьому, як зазначив Ткачук, велика кількість суддів сьогодні проходить кваліфікаційне оцінювання або подає заяви на звільнення. Разом з тим, за словами Ткачука, в минулому році в українських судах було розглянуто 3,9 млн справ різних категорій.

Нагадаємо, у березні заступник міністра юстиції Світлана Глущенко розповіла, що в судах першої інстанції не вистачає понад 600 суддів.

"Сьогодні вже 600 кандидатів на посади суддів вчаться в національній школі суддів України. Бракує набагато більше (суддів, - ред.). Але це процедура, не можна взяти і заповнити. Втім ми сподіваємося, що найближчим часом відповідні вакансії в судах першої інстанції будуть заповнені ", - додала вона.