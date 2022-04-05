В Совете ООН по правам человека увидели спланированный характер резни в Буче

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"То, о чем мы сегодня говорим, похоже, являются спланированными убийствами гражданских лиц в Буче. Это крайне тревожные кадры, действительно свидетельствующие в пользу версии об атаке на отдельных людей, а это, стоит подчеркнуть, убийство гражданских лиц. Это военное преступление в международном гуманитарном праве", – заявила Тросселл.

Она добавила, что все имеющиеся факты указывают на то, что непосредственной целью были убийства конкретных людей.

"Можно было бы спорить о военном аспекте удара по зданию. Однако трудно понять, какое отношение к войне имеет человек с пулей в голове на дороге или сожженные тела гражданских рядом", – добавила представительница Верховного комиссара.