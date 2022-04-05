У Раді ООН з прав людини побачили спланований характер різанини в Бучі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Те, про що ми сьогодні говоримо, схоже, є спланованими вбивствами цивільних осіб у Бучі. Це вкрай тривожні кадри, які дійсно свідчать на користь версії про атаку на окремих людей, а це, варто підкреслити, вбивство цивільних осіб. Це воєнний злочин у міжнародному гуманітарному праві", – заявила Тросселл.

Вона додала, що всі наявні факти вказують на те, що безпосередньою ціллю були вбивства конкретних людей.

"Можна було б сперечатися про воєнний аспект удару по будівлі. Однак, важко зрозуміти, який стосунок до війни має людина з кулею у голові на дорозі чи спалені тіла цивільних поруч", – додала представниця Верховного комісара.