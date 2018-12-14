В Совете Европы призвали Украину немедленно принять проект закона об адвокатуре

Фото: Режи Брийя (скриншот youtube.com)

В Совете Европы заявили, что реформа адвокатуры является не менее важной, чем судебная реформа

Реформа адвокатуры является не менее важной, чем судебная реформа и предложенный проект закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" № 9055 отвечает требованиям европейского законодательства. Об этом заявил во время конференции "Роль Верховного суда в обеспечении прав и свобод человека" специальный представитель генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя 14 декабря в Киеве.

В своем выступлении Режи Брийя определил ключевые достижения судебной реформы. Среди них он назвал деполитизацию процедур назначения и увольнения судей, трансформацию четырехзвеньевой судебной системы в трехзвенную, где Верховный суд является высшим судом.

"Сейчас в активной фазе - другие составляющие реформы, в частности, законопроект об адвокатуре № 9055, который получил одобрительную оценку экспертов Совета Европы. Мы очень рекомендуем всем, кто участвует в этих процессах, довести свою работу до конца и принять этот закон", - подчеркнул он, отметив, что реформа адвокатуры является не менее важной, чем судебная реформа.

"Важно, чтобы профессия адвоката обеспечивала верховенство права, демократию и соблюдение прав человека. Законопроект №9055 отвечает требованиям европейского законодательства. Все реформы сложно внедрять, но это является элементом демократического процесса. Я надеюсь, что эта реформа будет принята и внедрена очень быстро", - подчеркнул чиновник.