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У Раді Європи закликали Україну негайно ухвалити проект закону про адвокатуру

Новини » Політика    14.12.2018 - 15:58
У Раді Європи закликали Україну негайно ухвалити проект закону про адвокатуру
Фото: Режи Брийя (скриншот youtube.com)

У Раді Європи заявили, що реформа адвокатури є не менш важливою, аніж судова реформа

Реформа адвокатури є не менш важливою, аніж судова реформа і запропонований проект закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 9055 відповідає вимогам європейського законодавства. Про це заявив під час конференції "Роль Верховного суду в забезпеченні прав і свобод людини" спеціальний представник генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брійя 14 грудня у Києві.

У своєму виступі Режі Брійя визначив ключові досягнення судової реформи. Серед них він назвав деполітизацію процедур призначення та звільнення суддів, трансформацію чотириланкової судової системи у триланкову, де Верховний суд є найвищим судом.

"Зараз в активній фазі - інші складові реформи, зокрема, законопроект про адвокатуру № 9055, який отримав схвальну оцінку експертів Ради Європи. Ми дуже рекомендуємо всім, хто бере участь у цих процесах, довести свою роботу до кінця та ухвалити цей закон", - підкреслив він, наголосивши, що реформа адвокатури є не менш важливою, аніж судова реформа.

"Важливо, аби професія адвоката забезпечувала верховенство права, демократію та дотримання прав людини. Законопроект №9055 відповідає вимогам європейського законодавства. Усі реформи складно впроваджувати, але це є елементом демократичного процесу. Я сподіваюся, що цю реформу буде прийнято і впроваджено дуже швидко", - наголосив посадовець.

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