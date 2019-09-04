ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент уволил представителя Украины при Совете Европы

Новости » Политика    04.09.2019 - 16:31
Президент уволил представителя Украины при Совете Европы
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Кулебы с должности представителя Украины при Совете Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 4 сентября.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы". - говорится в указе №650/2019.

Президент уволил представителя Украины при Совете ЕвропыОтметим, Дмитрий Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года. С 29 августа 2019 года он занимает пост вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 августа Верховная рада IX созыва назначила новый состав Кабинета министров. В него вошли Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Елена Бабак, Анна Новосад, Звездная Скалецкая, Владимир Бородянский, Юлия Соколовская, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитрий Дубилет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.

Представление на увольнение Кличко направили Зеленскому Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"
Новости Украины Владимир Зеленскийуказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь