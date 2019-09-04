Президент уволил представителя Украины при Совете Европы

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Кулебы с должности представителя Украины при Совете Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 4 сентября.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы". - говорится в указе №650/2019.

Отметим, Дмитрий Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года. С 29 августа 2019 года он занимает пост вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 августа Верховная рада IX созыва назначила новый состав Кабинета министров. В него вошли Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Елена Бабак, Анна Новосад, Звездная Скалецкая, Владимир Бородянский, Юлия Соколовская, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитрий Дубилет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.