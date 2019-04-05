У Раді Європи позитивно оцінили виконання Україною рішень ЄСПЛ

Фото: Крістос Гіакумопулос (flickr.com collegeofeurope)

Прогресу у взаємодії уряду України та ЄСПЛ вдалося досягнути завдяки проведенню судової реформи

У Європейському суді з прав людини позитивно оцінюють виконання владою України рішень суду. Про це заявив керівник генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістос Гіакумопулос, коментуючи доповідь комітету міністрів РЄ щодо імплементації рішень ЄСПЛ у 2018 році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вказано, що прогресу у взаємодії уряду України і ЄСПЛ вдалося досягнути завдяки проведенню судової реформи, у тому числі й у рамках Плану дій Ради Європи для України.

"Відносно України комітет зміг закрити 318 справ, що стало результатом тісного співробітництва та посилення комунікації з владою, включаючи ефективне покращення інформування про справи відносно окремих осіб", - поінформували у Раді Європи.

Зазначається, що серед справ проти України, які ЄСПЛ закрив (тобто за ними було завершено розгляд та винесені рішення) у 2018 році, найбільше стосувалися неправомірно довгострокового утримання осіб.

У доповіді вказано, що комітет міністрів РЄ закрив за минулий рік 2705 справ, які перебували на розгляді у суді та стосувалися найбільш вагомих проблем у порушенні прав людини. Окрім України, найбільше справ було закрито також проти Росії (385) та відносно Туреччини (372).

На даний момент у Раді Європи залишається під контролем ще 6151 справа, що перебуває на стадіях розгляду.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Рада Європейського союзу віднесла Російську Федерацію до постійних порушників прав людини.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна збільшила виконання рішень ЄСПЛ на 50 млн гривень.