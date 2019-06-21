Совет судей заявил о давлении со стороны офиса Зеленского

Совет судей Украины заявляет о давлении со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава совета, судья Верховного суда Олег Ткачук, передает пресс-служба ССУ в своем Facebook.

Ткачук отмечает, что 21 июня 2019 года в ССУ запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей", - подчеркнул глава ССУ.

По его словам, такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, также были продемонстрированы 19 июня в ходе встречи заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки и замглавы ССУ Вадима Бутенко.

"Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти", - заявил Ткачук.

Глава совета также сообщил, что обратился к Зеленскому с требованием принять безотлагательные меры.

"Считаю своим гражданским и судейским долгом, обратиться к президенту Украины, генеральному прокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием принятия срочных, неотложных мер с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных к ответственности", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Как писало РБК-Украина, ранее Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.