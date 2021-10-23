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Совет судей избрал кандидатов в Этический совет: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет судей Украины 23 октября избрал кандидатов в Этический совет по своей квоте. По итогам тайного голосования выбрано четверо претендентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета судей.

По результатам тайного голосования из восьми претендентов избрано четыре кандидата, набравших более 16 голосов:

  • Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде (26 голосов);
  • Трясун Юрий Ростиславович - Судья Киевского апелляционного суда (24 голоса);
  • Сиверин Владимир Иванович - судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке (20 голосов);
  • Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде (17 голосов).

Ни одного из претендентов не поддержал один проголосовавший. Кандидатуры победителей голосования направлены в Высший совет правосудия.

Напомним, Совет судей с 21 сентября объявил повторный отбор желающих стать представителями в Этическом совете.

Отметим, в конце сентября в комментарии РБК-Украина глава Совета судей Богдан Монич сообщил, что орган могут лишить права формировать Этический совет.

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Судебная реформаСовет судей Украины