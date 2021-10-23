Совет судей избрал кандидатов в Этический совет: список

Совет судей Украины 23 октября избрал кандидатов в Этический совет по своей квоте. По итогам тайного голосования выбрано четверо претендентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета судей.
По результатам тайного голосования из восьми претендентов избрано четыре кандидата, набравших более 16 голосов:
Ни одного из претендентов не поддержал один проголосовавший. Кандидатуры победителей голосования направлены в Высший совет правосудия.
Напомним, Совет судей с 21 сентября объявил повторный отбор желающих стать представителями в Этическом совете.
Отметим, в конце сентября в комментарии РБК-Украина глава Совета судей Богдан Монич сообщил, что орган могут лишить права формировать Этический совет.