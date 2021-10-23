Рада суддів обрала кандидатів до Етичної ради: список

Рада суддів України 23 жовтня обрала кандидатів до Етичної ради за своєю квотою. За підсумками таємного голосування обрано четверо претендентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради суддів.
За результатами таємного голосування з восьми претендентів обрано чотири кандидати, які набрали понад 16 голосів:
Жодного з претендентів не підтримав один проголосувавший. Кандидатури переможців голосування направлені до Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, Рада суддів з 21 вересня оголосив повторний відбір бажаючих стати представниками в Етичній раді.
Зазначимо, наприкінці вересня в коментарі РБК-Україна голова Ради суддів Богдан Моніч повідомив, що орган можуть позбавити права формувати Етичну раду.