ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Совет по развитию малого предпринимательства при президенте поможет устранить барьеры, - ассоциация

Киев, Вторник 22 декабря 2020 19:53
Совет по развитию малого предпринимательства при президенте поможет устранить барьеры, - ассоциация
Фото: Офис президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Создание Совета по развитию малого предпринимательства при президенте позволит убрать барьеры в коммуникации власти и бизнеса.

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

По его словам, создание при президенте Совета по развитию малого предпринимательства является маленькой победой реального сектора экономики в области малого и среднего бизнеса в деле коммуникации с государством.

Он отметил, что с назначением руководителем совета Юлии Свириденко рассчитывает на устранение барьеров в общении бизнес-сообщества с органами власти.

"Был барьер. Мы будем инициировать встречи и круглые столы. Мы будем поднимать вопросы острые, болезненные. Вот как будет реагировать представитель президента, какие выводы будут вынесены из этих встреч, а, самое главное, какие действия будут приняты после собственно проведенных всех действий - вот это покажет время", - сказал Соболь.

Эксперт подчеркнул: представители малого бизнеса готовы представить свое видение решения ряда проблем и рассчитывают на продуктивный диалог в рамках Совета.

"У нас есть готовые инструменты, которые, мне кажется, были бы сильно кстати в это время в этом месте, в этом состоянии экономики, в котором Украина оказывается и будет оказываться дальше", - сказал Соболь.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский своим указом создал Совет по развитию малого предпринимательства для содействия налаживания конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого бизнеса.

Главой совета назначена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество бизнесвластьПрезидент

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь