ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рада з розвитку малого підприємництва при президентові допоможе прибрати бар'єри, - асоціація

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 19:53
Рада з розвитку малого підприємництва при президентові допоможе прибрати бар'єри, - асоціація
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Створення Ради з розвитку малого підприємництва при президентові дозволить прибрати бар'єри в комунікації влади і бізнесу.

Про це заявив голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.

За його словами, створення при президенті Ради з розвитку малого підприємництва є маленькою перемогою реального сектора економіки в області малого і середнього бізнесу в справі комунікації з державою.

Він зазначив, що з призначенням керівником ради Юлії Свириденко розраховує на усунення бар'єрів у спілкуванні бізнес-спільноти з органами влади.

"Був бар'єр. Ми будемо ініціювати зустрічі та круглі столи. Ми будемо піднімати питання гострі, болючі. Ось як буде реагувати представник президента, які висновки будуть винесені із цих зустрічей, а, найголовніше, які дії будуть прийняті після власне проведених всіх дій - ось це покаже час", - сказав Соболь.

Експерт підкреслив: представники малого бізнесу готові представити своє бачення розв'язання низки проблем і розраховують на продуктивний діалог в рамках Ради.

"У нас є готові інструменти, які, мені здається, були б дуже до речі в цей час у цьому місці, в цьому стані економіки, в якому Україна виявляється і виявлятиметься надалі", - сказав Соболь.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з питань розвитку малого підприємництва для сприяння налагодження конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого бізнесу.

Головою ради призначено заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство бизнесвластьПрезидент

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся