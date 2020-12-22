Рада з розвитку малого підприємництва при президентові допоможе прибрати бар'єри, - асоціація

Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

Створення Ради з розвитку малого підприємництва при президентові дозволить прибрати бар'єри в комунікації влади і бізнесу.

Про це заявив голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.

За його словами, створення при президенті Ради з розвитку малого підприємництва є маленькою перемогою реального сектора економіки в області малого і середнього бізнесу в справі комунікації з державою.

Він зазначив, що з призначенням керівником ради Юлії Свириденко розраховує на усунення бар'єрів у спілкуванні бізнес-спільноти з органами влади.

"Був бар'єр. Ми будемо ініціювати зустрічі та круглі столи. Ми будемо піднімати питання гострі, болючі. Ось як буде реагувати представник президента, які висновки будуть винесені із цих зустрічей, а, найголовніше, які дії будуть прийняті після власне проведених всіх дій - ось це покаже час", - сказав Соболь.

Експерт підкреслив: представники малого бізнесу готові представити своє бачення розв'язання низки проблем і розраховують на продуктивний діалог в рамках Ради.

"У нас є готові інструменти, які, мені здається, були б дуже до речі в цей час у цьому місці, в цьому стані економіки, в якому Україна виявляється і виявлятиметься надалі", - сказав Соболь.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з питань розвитку малого підприємництва для сприяння налагодження конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого бізнесу.

Головою ради призначено заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.