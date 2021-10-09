Совет ООН по правам человека признал право людей на чистую окружающую среду

Резолюции была одобрены на 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В одной из них Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда - это неотъемлемое право человека, а другой - учредил мандат специального докладчика.

Первую, которая касается права на здоровую среду, поддержали 43 государства. Четыре - Индия, Китай, Япония и Россия - воздержались. Вторую, которая учреждает мандат спецдокладчика, поддержали 42 государства, четыре - Индия, Эритрея, Китай и Япония - при голосовании воздержались, а Россия - проголосовала против.

"Решительные действия Совета по правам человека в том, что касается признания права на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, направлены на защиту людей и планеты - воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем, пищи, которую мы едим. Это относится также и к защите природных систем, лежащих в основе обеспечения жизни и средств к существованию всех людей, где бы они ни жили", - сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она напомнила, что давно призывала к такому шагу, и выразила удовлетворение тем, что сегодняшние решения Совета "однозначно признают деградацию окружающей среды и изменение климата в качестве взаимосвязанных кризисов в области прав человека".