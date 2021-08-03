Глобальным изменением климата обеспокоены почти 80% украинцев

В июле 2021 подавляющее большинство (84%) украинцев убеждены, что на наших глазах на планете происходит глобальное изменение климата. Не согласен с этим только каждый десятый (11%) житель Украины, а еще 5% - не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group .

Подавляющее большинство украинцев (78%) выражают обеспокоенность проблемой глобального изменения климата, тогда как не беспокоит это каждого пятого (18%) жителя страны, а еще 4% - не определились. По сравнению с 2019 годом количество украинцев, которых беспокоит проблема изменения климата, значительно увеличилось.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.