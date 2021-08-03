ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глобальным изменением климата обеспокоены почти 80% украинцев

Новина українською →
Украина, Вторник 03 августа 2021 15:54
Глобальным изменением климата обеспокоены почти 80% украинцев Фото: глобальное изменение климата беспокоит почти 80% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2021 подавляющее большинство (84%) украинцев убеждены, что на наших глазах на планете происходит глобальное изменение климата. Не согласен с этим только каждый десятый (11%) житель Украины, а еще 5% - не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Глобальным изменением климата обеспокоены почти 80% украинцев

Подавляющее большинство украинцев (78%) выражают обеспокоенность проблемой глобального изменения климата, тогда как не беспокоит это каждого пятого (18%) жителя страны, а еще 4% - не определились. По сравнению с 2019 годом количество украинцев, которых беспокоит проблема изменения климата, значительно увеличилось.

Глобальным изменением климата обеспокоены почти 80% украинцев

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
опрос Погода
NEWS
У Украины еще одна медаль. Черкасова завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020
У Украины еще одна медаль. Черкасова завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020
DAILY
Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД