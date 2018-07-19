Рада громадського контролю при ДБР збереться на позачергове засідання 25 липня

Представники ради стурбовані результатами голосування зовнішньої комісії

Рада громадського контролю (РГК) при Державному бюро розслідувань (ДБР) збереться на позачергове засідання 25 липня о 15:00 в приміщенні Кабінету міністрів України. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що представники РГК стурбовані результатами голосування зовнішньої комісії, яка обрала 27 переможців конкурсу на керівні посади в ДБР. Зокрема, занепокоєння викликає інформація щодо переможців конкурсу, яка з’явилася у ЗМІ за день до голосування комісії.

"Впродовж наступних днів члени РГК будуть збирати та аналізувати інформацію про кандидатів, що надійшла у зверненнях від громадян, та 25 липня зберуться на позачергове засідання Ради", - повідомляють у ДБР.

Представники Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань стурбовані результатами голосування зовнішньої... Опубліковано Державне бюро розслідувань Четвер, 19 липня 2018 р.

Нагадаємо, 18 липня у ДБР повідомили про обрання зовнішньою комісією конкурсу 27 службовців на керівні посади у ДБР.

Вказано, що рішення про призначення на посади ухвалює директор відомства Роман Труба після проведення перевірки стосовно переможців.

За словами Труби, протягом конкурсу неодноразово з’являлися заяви громадських організацій щодо недоброчесності тих чи інших кандидатів.

Слід зазначити, що ДБР - це орган з унікальною процедурою обрання працівників на 170 керівних посад, оскільки зовнішня комісія обирає не лише директора та заступників, а навіть керівників секторів.