Совет обороны Днепропетровской области работает 24/7, уровень преступности снизился, - ОГА

'"Я здесь, руководители городов и общин здесь. Мы никуда не бежим. Мы будем защищать нашу страну сколько нужно. Сегодня очень много дезинформации. Читаем только официальные каналы", - отметил Резниченко.

По его словам, на сегодня все работают в настоящей синергии. Вместе с этим глава областной администрации призвал жителей региона соблюдать самодисциплины.

"Не просто так дается воздушная тревога. Приучите себя спускаться в укрытие. Выполняйте правила. Это сейчас очень важно. От самодисциплины зависит ваша жизнь", - подчеркнул Резниченко.