Рада оборони Дніпропетровської області працює 24/7, рівень злочинності знизився, - ОДА

"Я тут, керівники міст та громад тут. Ми нікуди не біжимо. Ми захищатимемо нашу країну скільки потрібно. Сьогодні дуже багато дезінформації. Читаймо тільки офіційні канали", - зазначив Резніченко.

За його словами, на сьогодні усі працюють у справжній синергії. Разом із цим очільник обласної адміністрації закликав мешканців регіону дотримуватися самодисципліни.

"Не просто так дається повітряна тривога. Привчіть себе спускатися в укриття. Виконуйте правила. Це зараз дуже важливо. Від самодисципліни залежить ваше життя", - наголосив Резніченко.