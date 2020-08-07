Совет НБУ планирует сохранить гибкий курс гривны к доллару

Совет Национального банка Украины одобрил дорожную карта подготовки и презентации проекта Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Основные цели будут сохранены.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, Совет НБУ сделал заявление по текущему моменту, в которой говорится о том, что в СМИ распространяются сообщения о возможном сворачивании реформы финансового сектора и появлении угроз независимости НБУ в связи со сменой руководства.

"В связи с этим Совет НБУ ответственно заявляет, что и Совет, и обновленный состав правления НБУ будут всячески отстаивать институциональную независимость Национального банка и неизменность курса на проведение реформ, необходимых для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в государстве", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, основные цели и принципы деятельности НБУ, заложенные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2020 год, остаются неизменными: приоритетом монетарной политики остается обеспечение ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому росту, политика инфляционного таргетирования, гибкого обменного курса, выполнение мер по реформированию финансовой системы, в том числе предусмотренных сотрудничеством с МВФ, другими международными финансовыми организациями и институтами ЕС

В Совете НБУ также заявили, что "политически мотивированные заявления о возможности нарушения принципа независимости НБУ являются необоснованными и несут угрозу нарушения макрофинансовой стабильности и разбалансирования финансовых рынков, что является недопустимым для страны, экономика которой находится в состоянии кризиса".

"Убеждены, что в этот период вместо политической игры на ослабление страны мы должны объединять свои усилия ради достижения лучших результатов в реализации важных для страны реформ", - говорится в заявлении.

Отметим, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия, который ушел с поста из-за политического давления.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.