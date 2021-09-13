Совет НБУ одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год: что планируется

Как отметил Шевченко, Основные принципы на 2022 год подтверждают цели и инструменты монетарной политики, обозначенные в предыдущих версиях документа.

"Зафиксировано продолжение использования в 2022 году и последующих годах монетарного режима инфляционного таргетирования для достижения и обеспечения ценовой стабильности", - сказал он.

Шевченко заявил, что НБУ продолжает следовать принципам, вокруг которых политика центробанка строилась со времени введения инфляционного таргетирования.

"Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии", - добавил он.

В то же время Шевченко заявил, что политика инфляционного таргетирования продолжит быть гибкой. "НБУ будет допускать временное отклонение инфляции от цели в отдельной краткосрочные периоды, если это не будет создавать угроз разбалансирование инфляционных ожиданий", - добавил он.