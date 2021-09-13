ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада НБУ схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік: що планується

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 вересня 2021 15:05
Рада НБУ схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік: що планується Фото: Рада НБУ схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада Національного банку України (НБУ) 13 вересня схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу. Документ розроблений на основі пропозицій правління НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, Основні засади на 2022 рік підтверджують цілі та інструменти монетарної політики, зазначені у попередніх версіях документу.

"Зафіксовано продовження використання у 2022 році і наступних роках монетарного режиму інфляційного таргетування для досягнення та забезпечення цінової стабільності", - сказав він.

Шевченко заявив, що НБУ продовжує слідувати принципам, навколо яких політика центробанку будувалася з часу запровадження інфляційного таргетування.

"Незмінність інфляційної цілі та принципів монетарної політики буде сприяти стабілізації очікувань та посиленню ефективності монетарної трансміссії", - додав він.

Водночас Шевченко заявив, що політика інфляційного таргетування продовжить бути гнучкою. "НБУ допускатиме тимчасове відхилення інфляції від цілі в окремій короткострокові періоди, якщо це не буде створювати загроз розбалансуванню інфляційних очікувань", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в серпні 2021 року зросли на 10,2% в річному вимірі, що у два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

Нагадаємо, в липні Рада НБУ почала розробку Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік. Підготовка документу здійснювалася на основі пропозицій правління НБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Совет НБУ
NEWS
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
Чи загрожує Києву локдаун: яка ситуація з COVID у столиці
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться