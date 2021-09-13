Рада НБУ схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік: що планується

Рада Національного банку України (НБУ) 13 вересня схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 рік та середньострокову перспективу. Документ розроблений на основі пропозицій правління НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка під час брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Шевченко, Основні засади на 2022 рік підтверджують цілі та інструменти монетарної політики, зазначені у попередніх версіях документу.

"Зафіксовано продовження використання у 2022 році і наступних роках монетарного режиму інфляційного таргетування для досягнення та забезпечення цінової стабільності", - сказав він.

Шевченко заявив, що НБУ продовжує слідувати принципам, навколо яких політика центробанку будувалася з часу запровадження інфляційного таргетування.

"Незмінність інфляційної цілі та принципів монетарної політики буде сприяти стабілізації очікувань та посиленню ефективності монетарної трансміссії", - додав він.

Водночас Шевченко заявив, що політика інфляційного таргетування продовжить бути гнучкою. "НБУ допускатиме тимчасове відхилення інфляції від цілі в окремій короткострокові періоди, якщо це не буде створювати загроз розбалансуванню інфляційних очікувань", - додав він.