Совет НБУ даст оценку деятельности правления центрального банка

Особое внимание уделят политике курсообразования, валютному регулированию и развитию платежной системы Украины

Совет Национального банка Украины на своем заседании 26 июня даст оценку деятельности правления регулятора. Об этом на своей странице в Facebook написал глава совета Богдан Данилишин.

По его словам, особое внимание будет уделено оценке работы правления в сфере формирования политики курсообразования, валютного регулирования и развития национальной платежной системы.

"26 июня 2018 состоится заседание Совета Национального банка Украины. Повестка дня:

1.1. Об оценке деятельности правления Национального банка Украины относительно политики курсообразования и валютного регулирования

2.2. Об оценке деятельности правления Национального банка Украины по развитию национальной платежной системы", - написал Данилишин и призвал специалистов в этих вопросах высказать свои предложения и рекомендации.

26 червня 2018 року відбудеться ЗАСІДАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Порядок денний: 1.1. Про оцінку діяльності... Опубліковано Богданом Данилишиним Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил кандидатуру замглавы НБУ Екатерины Рожковой на должность первого заместителя главы.