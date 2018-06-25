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Совет НБУ даст оценку деятельности правления центрального банка

НовостиФинансы    25.06.2018 - 14:58
Фото: Богдан Данилишин (НБУ)
Фото: Богдан Данилишин (НБУ)

Особое внимание уделят политике курсообразования, валютному регулированию и развитию платежной системы Украины

Совет Национального банка Украины на своем заседании 26 июня даст оценку деятельности правления регулятора. Об этом на своей странице в Facebook написал глава совета Богдан Данилишин.

По его словам, особое внимание будет уделено оценке работы правления в сфере формирования политики курсообразования, валютного регулирования и развития национальной платежной системы.

"26 июня 2018 состоится заседание Совета Национального банка Украины. Повестка дня:

1.1. Об оценке деятельности правления Национального банка Украины относительно политики курсообразования и валютного регулирования

2.2. Об оценке деятельности правления Национального банка Украины по развитию национальной платежной системы", - написал Данилишин и призвал специалистов в этих вопросах высказать свои предложения и рекомендации.

 

26 червня 2018 року відбудеться ЗАСІДАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Порядок денний: 1.1. Про оцінку діяльності...

Опубліковано Богданом Данилишиним Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил кандидатуру замглавы НБУ Екатерины Рожковой на должность первого заместителя главы.

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Теги публикации: Богдан Данилишин, Совет НБУ, правление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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